Kommentti: Alma Pöystin roolityö kelpasi Golden Globe -raadille muttei Jussi-valitsijoille – siihen on hyvä syy

Kaikkiaan 15 eri elokuvaa sai Jussi-ehdokkuuksia tämän päivän julkistustilaisuudessa. Eniten ehdokkuuksia, yksitoista, sai Tia Kouvon elokuva Mummola. Toiseksi eniten, yhdeksän ehdokkuutta sai Jalmari Helanderin toimintaelokuva Sisuja kolmanneksi eniten, seitsemän, sai Katja Gauriloffin Je'vida, joka on ensimmäinen koskaan tehty koltansaamenkielinen elokuva.

Neljänneksi eniten eli neljä ehdokkuutta saivat Aki Kaurismäen huomiomagneetti Kuolleet lehdet ja Inari Niemen draama Valoa valoa valoa.

Ilta-Sanomat nosti Jussi-ehdokkuuksista kertoneen artikkelinsa otsikossa jättiyllätykseksi sen, että Golden Globe -ehdokas Alma Pöystin roolityö Kuolleet lehdet -elokuvassa ei tuonut hänelle vuoden pääosa -Jussin ehdokkuutta.

Pöysti oli kuitenkin ehdolla Golden Globe -gaalassa paras musikaali- tai komediaelokuvan naispääosa -palkinnon saajaksi Kuolleet lehdet -roolistaan yhdessä muun muassa Barbie-jättihitin nimiroolin näytelleen Margot Robbien ja Poor Things -elokuvan vaikuttavalla pääroolilla kyseisen Golden Globen voittaneen Emma Stonen kanssa.

"Torille!" on saattanut moni ajatella. Miksi? Kuolleet lehdet -elokuvan saaman runsaan kansainvälisen huomion vuoksi.

Vaikka Alma Pöysti ei peitonnutkaan Margot Robbieta, Emma Stonea, Natalie Portmania ja muita Hollywood-tähtiä Golden Globe -palkintokategoriassaan, pelkkää ehdokkuutta pidettiin upeana saavutuksena. Mitä se toki olikin.

Kansainvälistä huomiota

Kuolleet lehdet on Golden Globe -ehdokkuuksien lisäksi kerännyt rutkasti muutakin kansainvälistä huomiota.

Se valittiin toukokuussa 2023 pääkilpasarjaan Cannesin elokuvafestivaalilla, jossa se voitti tuomariston palkinnon. Kuolleet lehdet -elokuvassa näytellyt ohjaaja Kaurismäen Alma-koira palkittiin koiranäyttelijöiden Palm Dog -seremoniassa.

Elokuva oli ehdolla European Film Awards (EFA) -gaalassa Berliinissä parhaan elokuvan, ohjauksen, käsikirjoituksen, miesnäyttelijän ja naisnäyttelijän sarjoissa.

Aki Kaurismäen 20. pitkä elokuva valittiin yhdysvaltalaisen Time-lehden vuoden 2023 parhaaksi elokuvaksi. Saman valinnan teki kansainvälinen kriitikkojärjestö Fipresci. Yhdysvaltalaisten elokuvakriitikoiden yhdistys National Society of Film Critics valitsi Kuolleet lehdet vuoden parhaaksi ei-englanninkieliseksi elokuvaksi.

Ja kuten hyvin tiedetään, Kuolleet lehdet valittiin Suomen ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon sarjassa, jossa se eteni 15 ehdokkaan karsintalistalle. Paikka viiden ehdokkaan lopullisella shortlistilla jäi kuitenkin saavuttamatta.

1:31 Katso video: Kuolleet lehdet -elokuvan Oscar-matka tyssäsi – kulttuuritoimittaja kertoo, miksi se ei ole pettymys.

Näistä kaikista kunnian hetkistä huolimatta Kuolleet lehdet sai vain neljä Jussi-ehdokkuutta.

Se on ehdolla vuoden elokuvaksi, Aki Kaurismäki on ehdolla palkinnonsaajaksi vuoden ohjaus -kategoriassa, elokuvan miespääosan näyttelijä Jussi Vatanen on ehdolla vuoden pääosa -palkinnon saajaksi ja Alma Pöysti kokonaan uudessa Jussi-kategoriassa yleisön suosikkinäyttelijä -ehdokkaana.

Pöysti kuitenkin ehdolla

Neljä ehdokkuutta Kuolleille lehdille! Miten tämä on mahdollista? Tässä muutama syy.

Jussi-ehdokkaat valitsevat tahot eli vuosittain vaihtuva ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati ja Filmiauran hallitus päättivät, että Kuolleet lehdet -elokuvan ansiot riittävät ehdokkuuksiin neljässä eri kategoriassa.

Alma Pöysti on kyllä ehdolla vuoden pääosa -Jussin saajaksi, mutta ei roolistaan Kuolleissa lehdissä, vaan Neljä pientä aikuista -elokuvassa.

Hyvä syy siihen, että Kuolleet lehdet -elokuvan päärooli ei tuonut Pöystille Jussi-ehdokkuutta pääosasarjassa, on se, että ehdokkaana olevat kaksi muuta näyttelijää ja heidän roolityönsä (Jussi Vatanen ja Mummola-ehdokasrohmun Leena Uotila) olivat asiantuntijaraadin mielestä Pöystin Kuolleet lehdet -roolityötä parempia.

Kaurismäen elokuvan jääminen vain neljään Jussi-ehdokkuuteen kertoo myös siitä, että vaikka Kuolleet lehdet hyvä elokuva onkin, se ei tarjoa kaurismäkensä tunteville ja miehen aiempia elokuvia nähneille mitään uutta.

Lavastus on tuttua nahkatakkeihin pukeutuneine avustajineen, elokuvajulisteet ja muu rekvisiitta on retroa ja nostalgiaa. Dialogi on kaurismäkeläisen jäyhää ja yksioikoista.

Mutta onko Kuolleet lehdet saanut kosolti kansainvälistä huomiota siksi, että se on sitä esille nostavien tahojen mielestä loistava elokuva, vai siksi, että sen on ohjannut Aki Kaurismäki? Ei elokuvaa pidä palkita tai asettaa palkintoehdokkaaksi ohjaajansa takia, vaan sen takia, että se on sen palkinnon tai ehdokkuuden ansaitseva elokuva.

Mummola, Sisu, Je'visa ja kaikki muut ehdokkaat ovat Jussi-ehdokkuutensa ansainneet. Ei se ole Kuolleilta lehdiltä mitään pois.