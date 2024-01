Alma Pöystin jännitys tiivistyy – näyttelijä astelee pian Golden Globe -gaalaan: "Yritän hoitaa tämän homman niin kauniisti kuin osaan"

Tämän vuoden gaala on Suomen kannalta historiallinen, sillä sekä Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuva on ehdolla sekä sen näyttelijä Alma Pöysti

– Ihmiset ovat kiinnostuneita suomalaisesta elokuvasta. Ja se ei ole nykyään pelkästään Aki Kaurismäkeä. Se on monimuotoisempaa. Aki on avannut monia ovia monille muille. Se on laajempi käsite nykyään, mikä on suomalainen elokuva maailmalla.