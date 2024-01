Alma Pöysi MTV:n haastattelussa Los Angelesissa ennen Golden Globe -iltaa – näyttelijä saanut kansainvälisiä työtarjouksia

Tämän vuoden gaala on Suomen kannalta historiallinen, sillä sekä Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuva on ehdolla sekä sen näyttelijä Alma Pöysti . Pöysti kertookin MTV Uutisten haastattelussa suomalaisella elokuvalla olevan kysyntää.

Los Angelesissa lähestyvää Golden Globe -gaalaa ei voi olla huomaamatta. Jättimäiset mainoskyltit lisäävät gaalahuumaa ja myös suomalaisnäyttelijän ympärillä käy kuhina. Edellisen kerran suomalainen näyttelijä on ollut ehdolla Golden Globessa 1950-luvulla.

Pöysti on menossa gaalaan uteliaalla fiiliksellä.

– On helppo hymyillä, sanotaan näin, Pöysti kertoo nauraen MTV Uutisille West Hollywoodissa, Los Angelesissa.

Kovat kilpakumppanit

Pöysti on ehdolla vuoden parhaaksi naispääosan näyttelijäksi musikaali- ja komediasarjassa, missä kisaavat muun muassa Barbie-elokuvasta tuttu Margot Robbie ja Poor Things -elokuvan Emma Stone .

Myös Kuolleet lehdet -elokuva on ehdokkaana palkintogaalassa vieraskielisten elokuvien kategoriassa. Sekä elokuva että Pöysti ovat saaneet amerikkalaisilta kriitikoilta ylistystä, mutta Pöystin ehdokkuutta on kutsuttu jopa vuoden yllätykseksi.

– Onhan tämä tosi huikeeta! Olen tosi otettu ja se on suuri suuri kunnia. Samalla olen aika yllättynyt ja nöyrä tässä, mutta tosi iloinen. Se on tosi hienoa, että miten paljon Suomesta on tullut kannustusta alalta, että voidaan jakaa tavallaan tätä iloa, Pöysti kertoo.