Episodi-lehden toimituspäällikkö Alma Pöystistä: "Pelkkä Golden Globe -ehdokkuus on jo voitto"

– Enkä itse ole pettynyt siihen ollenkaan. Varmaan suomalaiset odottivat tietenkin voittoa, mutta kyllä se nähtävissä oli, etteivät mitkään isot kansainväliset julkaisut ja alan asiantuntijat veikanneetkaan suomalaisille voittoa. Tässä tapauksessa pelkkä ehdokkuus on jo voitto, Huhtala arvioi MTV Uutisille 8. tammikuuta.

Huhtalan mukaan jo Golden Globe -ehdokkuus on merkittävää niin Pöystille itselleen kuin hänen uralleen. Hänen mukaansa on täysin poikkeuksellista, että suomalainen näyttelijä on ehdolla Golden Globe -gaalan näyttelijäkategoriassa.