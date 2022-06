Alma esitteli uuden hiustyylinsä – seuraajat villiintyivät

Almasta on tullut verrattain lyhyessä ajassa kansainvälinen popsensaatio, ja nuori laulaja on päässyt urallaan varsin pitkälle. Hän on saanut yhteensä seitsemän Emma- ehdokkuutta, joista hän on voittanut kaksi. Hänet on palkittu kahdella Vuoden vienti -Emmalla sekä Suomi-palkinnolla vuonna 2017. Alma on voittanut MTV Europe Music Awardsin Suomen kategorian. Alma on vieraillut myös muiden artistien albumeilla, kuten Felix Jaehnen ja Charli XCX:n. Alman viimeisimmät musiikkivideot ja -äänitteet ovat vuodelta 2020, joten hänen uusin singlensä Everything Beautiful on fanien keskuudessa varsin odotettu.