Allegro-junissa aloitettiin koronatarkastukset – Venäjän viranomaiset kävelevät junan läpi ja mittaavat matkustajilta kuumetta

VR:n mukaan kuumemittaukset Allegro-junissa ovat satunnaisia. Tuomisen käsitys on, että kuumetta voidaan mitata sekä Helsingin että Pietarin suuntaan matkustavilta. – Tämä ei vaikuta meidän liikennöintiaikatauluihimme tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan, Tuominen sanoo. Päätöksen kuumemittausten aloittamisesta teki Venäjän terveysviranomainen, joka vastaa Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). Toistaiseksi Allegro-junissa ei ole havaittu koronavirustapauksia.

Korkea kuume voi johtaa matkaajan pysäyttämiseen

Samankaltaiset kuumemittaukset on aloitettu myös Tallinnan satamassa Virossa. Sataman turvallisuuspäällikkö Siiri Lõhmus kertoi viime viikolla STT:lle, että kuumetta mittaavat kamerat asennetaan sataman terminaaleihin niin, että kaikki Viroon saapuvat matkustajat kävelevät mittauspisteen läpi. Jos matkustajalla havaitaan korkea kuume, viranomaiset pysäyttävät hänet.

Suomessa ei kuumemittauksia satamissa tai lentoasemilla

Suomessa ei ole ryhdytty matkustajien kuumeen mittaukseen satamissa tai lentoasemilla. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on aiemmin kommentoinut Helsingin Sanomille, että valtaosa tapauksista, joita matkustajien kuumeseulonnoilla löydetään, on muuta kuin koronavirusta.

– Suurimmalla osalla oireet eivät myöskään ole ehtineet kehittyä, joten kuumeen mittaus ei tunnista tartunnan saanutta. Keino on näyttävä, mutta ikävä kyllä tehoton, Salminen sanoi.