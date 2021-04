Ruokaravintoloille pidemmät aukiolot kuin baareille pahimmilla korona-alueilla

Täyssulku on päättymässä 18. huhtikuuta eli sunnuntaina. Parhaillaan valmistelussa on kuitenkin asetus uusista, täyssulkua edeltäneitä tiukemmista rajoituksista, jotka tulisivat voimaan niillä alueilla, joilla tautitilanne on vaikein. Anniskelu voisi uusien rajoitusten mukaan päättyä jo kello 17, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, voivatko monet päivällisen tarjoiluun keskittyneet ruokaravintolat avata oviaan sulun jälkeen lainkaan.