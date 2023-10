Hallitus: Kaljaa kotiinkuljetuksella kaupasta

Alkoholia voi ensi vuonna tilata kotiinkuljetuksella kaupasta ja ravintolasta, jos hallituksen tavoite toteutuu. Käymisteitse valmistettua alkoholia, kuten olutta ja siideriä, voisi tilata kaikilta tahoilta, joilla on vähittäismyyntioikeus eli esimerkiksi kaupoista, kioskeista, ravintoloista ja kuljetuspalveluista, kuten Wolt ja Foodora.

Tilattavien juomien prosenttirajat olisivat samat kuin kaupoissa. Nykyisin raja on 5,5 prosenttia alkoholia, mutta se on nousemassa 8 prosenttiin.

Hallituksen tavoitteena on mahdollisimman kilpailuneutraali sääntely. Alkoholin verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen mahdollistavaa lainmuutosta valmistellaan jo sosiaali- ja terveysministeriössä (STM).

STM:n turvallisuus- ja terveysosaston johtaja Jari Keinänen viestittää STT:lle, että muutoksen valmistelu on käynnistynyt, mutta tarkemmasta sisällöstä ei ole vielä kerrottavaa.

Valmistelu on Keinäsen mukaan aivan alkuvaiheessa, mutta tavoitteena on, että muutosesitys voitaisiin antaa eduskunnalle jo kevätistuntokaudella. Voimaantuloa on hänen mukaansa vaikea arvioida.