Alkaako työmarkkinoiden sopimussuma avautua huomenna?

Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren (entiseltä nimeltään Palkansaajien tutkimuslaitos) johtaja Mika Maliranta totesi, että kaikkien avoimien kiistojen ratkaisuun pääsy voi vielä kestää, sillä eri aloilla on hyvin erilaiset tilanteet. Hän oli silti varovaisen toiveikas ratkaisun synnystä.

– Nyt on päästy sopimukseen näinkin nopeasti. Se kertoo siitä, että tilannekuva on yhtenäistynyt osapuolien välillä. Se on iso asia, Maliranta sanoo.