Suomen tärkeimpänä pidetty työriita saattaa ratketa tänään – Teollisuusliiton hallinto ottaa kantaa teknologiateollisuuden neuvotteluratkaisuun

Jos sopu syntyy, peruuntuvat Teollisuusliiton ilmoittamat lakot. Liitto on jättänyt lakkovaroituksen kolmipäiväisistä työnseisauksista 8.–10. sekä 15.–17. helmikuuta. Ensimmäinen teknologiateollisuuden lakko oli jo tällä viikolla keskiviikosta perjantaihin.

Palkoista neuvoteltu pitkään

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton työriitaa on pidetty työmarkkinakierroksen tärkeimpänä, koska muilla aloilla seuraillaan usein teknologiateollisuuden palkkaratkaisua.

Tekstikysymyksistä päästiin neuvottelutulokseen jo ennen joulua, minkä jälkeen on neuvoteltu palkankorotuksista. Neuvotteluihin haastetta on tuonut erityisesti korkea inflaatio, joka on lisännyt työntekijäpuolen painetta saada sovittua reiluista palkankorotuksista.