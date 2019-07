Vettä luvassa – perjantaina jopa kaupunkitulvat mahdollisia!

Huomenna saa poutaantuu maan etelä- ja keskioosassa, mutta vain tilapäisesti. Päivä on etelässä ja lännessä osin aurinkoinen. Päivän ylin lämpötila on 20 astetta, mutta yleisesti etelässä on 17-18 astetta. Pohjois-Suomessa huominen päivä on pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila on 15 asteen molemmin puolin