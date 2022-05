"0,5 prosenttia pääsee takaisin normaalielämään" – ex-narkomaani Eetu Pakkanen kiertää kouluja kertoakseen, miksi hänen historiaansa ei kannata toistaa

2:28

Eetu Pakkasen mielestä huumeiden käytöstä ei pitäisi rankaista. "On paljon todisteita ympäri maailmaa, että rikollisuus ja päihteiden käyttö on vähentynyt, kun rangaistavuus on poistettu."