Vastaamo-epäilty oli valmis puhumaan poliisin kanssa jo vuonna 2021 – osa epäillyistä rikoksista tuli yllätyksenä oikeudessa miehen asianajajallekin

Kivimäen asianajaja Peter Jaarikin koki istunnossa yllätyksen, sillä hänellä ei ollut tietoa kaikista Kivimäen rikosepäilyistä. Osa epäillyistä rikoksista on tapahtunut Turussa, eivätkä ne Jaarin mukaan vaikuta liittyvän Vastaamo-kokonaisuuteen.

Vitsaili tukkaansa

Asianajaja: Kivimäki oli jo vuonna 2021 yhteydessä poliisiin

– Toivottavasti poliisillakin on lisänäyttöä, jotta rikokset saadaan selvitettyä perin pohjin. Sen verran hillintää, että vielä ei ole syyllistä löydetty. Pyydän myös kunnioituksella rikoksen uhreja kohtaan, että huomioitaisiin se, että tässä kohtaa puhutaan epäillyistä rikoksista, Jaari sanoi medialle.

Hän sanoi, että poliisi on tehnyt paljon työtä Vastaamon tutkinnassa.

– Toivottavasti ei vain niin, että on löydetty Kivimäki jostain liitännäisesti ja nostettu kädet pystyyn ja sanottu, että nyt löytyi syyllinen. En sano, että näin on, mutta muutama kysymysmerkki siihen syntyi.

Jaari ei suoraan vastannut toimittajan kysymykseen aiemmista spekuloinneista, pakoiliko Kivimäki ulkomailla poliisia. Asianajaja sanoi tuoneensa istunnossa esille, että Kivimäki on vuonna 2021 hänen kauttaan ollut yhteydessä poliisiin. Kivimäellä oli tällöin ongelmia passin saamisessa, ja hän on ilmoittanut olevansa valmis puhumaan poliisin kanssa, jos sille on tarve, Jaari kertoi.