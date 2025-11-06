Israel on ilmoittanut sulkevansa Egyptin raja-alueen.
Israelin puolustusministeri Israel Katz kertoi torstaina ohjeistaneensa asevoimia rajaamaan alueen Egyptin rajalla suljetuksi sotilasalueeksi. Tarkoituksena on puolustusministerin mukaan lopettaa aseiden salakuljettaminen drooneilla.
Katz sanoi, että salakuljetukset ovat osa Gazan sotaa ja niiden avulla pyritään aseistamaan Israelin vihollisia, mikä uhkaa maan turvallisuutta. Siksi Israel pyrkii keskeyttämään kuljetukset kaikin mahdollisin keinoin.
Sunnuntaina Israelin asevoimat kertoi havainneensa droonin, joka tuli lännestä Israelin alueelle ja kuljetti kahdeksaa asetta. Israelin joukot katkaisivat droonin matkan.
Tiistaina asevoimat sanoi pysäyttäneensä idästä tulleen droonin, jonka kyydissä oli kymmenen pistoolia. Idässä Israelin rajanaapuri on Jordania.
Israelin ja Egyptin välinen raja on parinsadan kilometrin mittainen.