Aleksandr Bolshunov ryösti ennakkosuosikin viitan Iivo Niskaselta, suomalaistykin paraatimatkalle luvassa huima kultataisto – "Ei kellään muulla ole mitään jakoa"

Niskasta on pitkään pidetty perjantaisen perinteisellä hiihdettävän 15 kilometrin väliaikalähtökilpailun suurimpana voittajasuosikkina, mutta Bolshunov näytti avauskisassa olevansa valmis kukistamaan Niskasen tämän paraatimatkalla.

– Bolshunov on vaikea voitettava millään matkalla. Se kisa on kahden kauppa. Ei siinä kellään muulla ole mitään jakoa. Sunnuntain perusteella Bolshunov on jopa suosikki siihen kisaan, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä toteaa.