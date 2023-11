Aleksander Barkovin paluu ei ollut sellainen kuin hän olisi toivonut

– Emme olleet parhaimmillamme pelin alusta lähtien. Tietenkin teimme, minkä pystyimme, mutta he puolustivat todella hyvin, Barkov sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan .

– Oli mahtavaa, että hän oli paikalla. Hänen energiansa innostaa joukkuetta. Olen iloinen, että hän on paikalla ja iloinen, että hänen perheensä voi hyvin, Hellebuyck sanoi.

– 82 otteluun mahtuu vaikeita ensimmäisiä eriä, mutta olemme pystyneet nousemaan niistä. Tänä iltana teimme joitakin outoja asioita. Myönteistä on, että kun koko joukkue on näin huono, se on korjattavissa. Kyse ei ole systeemisestä asiasta, Maurice jatkoi analyysiään.