Aleksander Barkovin johtamassa NHL-kopissa kestopuheenaihe: "Päivittäistä naljailua"

Jääkiekon NHL:ssä hallitseva mestarijoukkue Florida Panthers on jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi. Paul Mauricen valmentama joukkue on oman divisioonansa kärkipään paikoilla, kun reilu kolmannes runkosarjaa on pelattu.

Joukkueen kapteeni Aleksander Barkov on ollut joukkueensa tehopelaajia kuluvalla kaudella, eikä edes alkukauden loukkaantuminen ole Tapparan kasvatin menoa hyydyttänyt.

– Olen positiivisella mielellä siitä, että olemme pelanneet hyvin. On ollut vaikeampiakin jaksoja, ja hankalia pelejä tulee, mutta olemme pystyneet kääntämään sivua sellaisten pelien jälkeen, Barkov sanoo STT:lle ja lisää:

– Peli on ihan hyvällä mallilla nyt, mutta kausi on pitkä. Vielä on paljon opittavaa ja hommia on tehtävä.

Yksinkertaista pelaamista

Yksi Barkovin tarkoittama vaikeampi jakso osui marraskuun loppupuolelle, jolloin Florida hävisi neljä ottelua peräkkäin. Jos jossain ehdittiin jo maalailla kriisiä Sunriseen, niin neljän tappion jälkeen Panthers otti kolme peräkkäistä voittoa oman konferenssinsa päävastustajistaan Toronto Maple Leafsistä ja kahdesti Carolina Hurricanesista.

Barkovin mukaan joukkue ei tappioputkessa muuttanut mitään omassa pelaamisessaan.

– Meidän pelaaminen on aika yksinkertaista. Nyt on kolmas kausi menossa tällä pelisysteemillä. Hävisimme tai voitimme, niin pelaamme samalla systeemillä. Pieniä muutoksia voi tulla joihinkin peleihin, mutta kaikki tietävät, mitä pitää tehdä, jos häviämme neljä peliä putkeen – kovasti hommia vaan, Barkov tähdentää.

"Paljon huimia johtajia"

Viime kesäkuussa Barkov pääsi kapteenina nostamaan himoitun Stanley Cupin suorille käsille ensimmäisenä finaalisarjan ratkaisseen seitsemännen ottelun päätteeksi. Barkov on nyt seitsemättä kautta joukkueen kippari ja tuntuu nauttivan roolistaan.

– On aivan huikeaa olla tällaisen joukkueen kapteeni. Meillä on tämä porukka täynnä huikeita äijiä ja huimia liidereitä. Ei tässä kukaan yksin ketään johda, vaan kaikki johtavat omalla tavalla. Sen takia hommani on helpottunut.

Asioita muuttunut edellisestä kerrasta

Toisen polven kiekkoilijalle on luvassa toisenlaista johtamista helmikuussa, kun kauan odotettu NHL-pelaajien neljän maan maajoukkueturnaus pelataan helmikuussa Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

– Vielä on paljon pelejä ennen sitä, mutta jo nyt on huikea fiilis. Siitä on pitkä aika, kun olen viimeksi pelannut maajoukkuepaita päällä.

Keskushyökkääjä puki Leijonien paidan ylleen viimeksi alkusyksystä 2016, kun NHL-pelaajat olivat mukana World Cup -turnauksessa. Silloin Leijonia luotsasi Lauri Marjamäki, ja nyt puikoissa on Antti Pennanen.

– Tietysti aika paljon on muuttunut asioita ja aika uudella kokoonpanolla mennään siihen turnaukseen. Viimeksi kun pelasin World Cupissa, oli muutama sama pelaaja kuin nyt. Nyt on ollut iso vaihtuvuus ja paljon nuoria suomalaisia huippupelaajia on tullut NHL:ään.

Barkov sanoo odottavansa kovasti, että pääsee pelaamaan monen sellaisen suomalaisen kanssa, joita vastaan on viime vuodet pelannut.

Floridasta suuri osanotto turnauksessa

Barkovin lisäksi Floridan pelaajista Leijonien paidan pukevat huipputurnauksessa päälleen puolustaja Niko Mikkola sekä hyökkääjät Eetu Luostarinen ja Anton Lundell. Lisäksi Floridan apuvalmentaja Tuomo Ruutu kuuluu Suomen valmennusjohtoon turnauksessa.

NHL:n hallitsevan mestarijoukkueen pelaajat ovat muutenkin kovaa valuuttaa turnauksessa, sillä peräti kahdeksan Floridan pelaajaa nähdään helmikuussa maajoukkuepaidassa. Se on eniten kaikista NHL-joukkueista.

Suomalaisten lisäksi turnauksessa nähdään Kanadan joukkueessa hyökkäävät Sam Bennett ja Sam Reinhart, Ruotsin paidassa puolustava Gustav Forsling ja Yhdysvaltojen toisen polven kiekkoilija Matthew Tkachuk.

Eetu Luostarinen kertoo, että joukkueen sisällä "etukäteisspekulaatiot" ovat jo käynnissä.

– Kyllä, ihan päivittäin joukkueen sisällä on sellaista pientä naljailua. Hienoa, että on saatu aika paljon pelaajia meidän joukkueestamme sinne, ja se kertoo paljon joukkueestamme, Luostarinen sanoo ja kertoo odottavansa turnausta.

– Aika siisti kokemus se tulee varmasti olemaan.

Lisäksi turnauksessa eri joukkueiden johto- ja taustaryhmissä ovat Ruudun lisäksi Floridan GM Bill Zito ja huoltaja Teddy Richards Yhdysvaltain joukkueessa sekä apulais-GM Patric Hörnqvist ja videovalmentaja Myles Fee Ruotsin riveissä.

Turnaus pelataan 12.–20. helmikuuta.