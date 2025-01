Aleksander Barkovilta kovaa puhetta Mikko Koivusta

Aleksander Barkov on kipparoinut Florida Panthersia pitkään, mutta nyt hän saa kunnian olla myös Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni.

Barkov nimettiin torstaina Leijonien kapteeniksi edessä häämöttävään neljän maan turnaukseen.

– Yritän olla oma itseni ja näyttää sitä kautta esimerkkiä jäällä ja jään ulkopuolella. En yritä olla mitään muuta tai keksiä uutta, Barkov sanoi torstaina etäyhteyksin järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Helmikuussa Bostonissa ja Montrealissa pelattavassa turnauksessa iskevät yhteen Kanadan, Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Suomen NHL-miehistöt.

Leijonien varakapteeneiksi nimettiin Carolina Hurricanesin Sebastian Aho ja Mikko Rantanen sekä San Jose Sharksin Mikael Granlund.

– He ovat NHL-joukkueissaan johtajia. Granlund on ollut aiemmin Leijonien kapteeni ja johtanut joukkuetta MM-kisoissa, Barkov kehui.

"Hienot esikuvat"

Barkov on pelannut Leijonissa MM-kisoissa vuosina 2015 sekä 2016, olympialaisissa 2014 ja World Cupissa 2016. Vuonna 2016 Leijonat ylsi MM-hopealle ja 2014 olympiapronssille. Sotshin olympialaisissa Barkovin turnausurakka tosin päättyi loukkaantumiseen.

Barkovilta kysyttiin torstaina, kuka Leijonien aiemmista kapteeneista on hänen esikuvansa.

– Minun aikanani Teemu Selänne oli olympialaisissa, Jussi Jokinen MM-kisoissa ja Mikko Koivu MM-kisoissa sekä World Cupissa (kapteenina). Siinä on kyllä hienot esikuvat suomalaisista kapteeneista, jotka arvostavat maataan ja sitä, mistä ovat kotoisin ja mistä ovat tulleet, Barkov sanoi.

Koivun kipparoimassa joukkueessa Barkov pelasi sekä MM-turnauksessa että World Cupissa.

– Opin häneltä tosi paljon, mutten pysty olemaan Mikko Koivu. Hän on legendaarinen Leijonien kapteeni. Siihen on vielä todella pitkä matka, mitä hän on ansainnut ja voittanut Leijonien paidassa. Minä olen tässä vasta alussa, Barkov sanoi.

NHL:n mestaruuden viime kesäkuussa kapteenina voittanut Barkov valittiin hiljattain Suomessa vuoden urheilijaksi. Tällä kaudella hän on koonnut 42 NHL-ottelussaan tehopisteet 12+30=42.

Neljän maan turnaus käynnistyy paikallista aikaa 12. helmikuuta.