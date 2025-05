Alain Prost linjaa: kimiräikkösmäinen piirre voi ratkaista F1-mestaruuden – "Ratkaisevan tärkeä elementti"

Formula ykkösten mestaruustaisto saatetaan tänä vuonna käydä ainoastaan McLaren-tallitoverusten kesken. Nelinkertainen mestari Alain Prost liputtaa australialaiskuljettaja Oscar Piastrin puolesta.

F1-kaudesta on takana ensimmäinen neljännes, ja se on ollut McLarenin juhlaa. Talli on voittanut viisi kisaa kuudesta ja johtaa valmistajien sarjaa 105 pisteen erolla Mercedekseen.

Kuljettajien pistetaulukon kärjessä on kolme edellistä kisaa voittanut Oscar Piastri, jonka johtomarginaali Lando Norrisiin on 16 pistettä.

Tallitoveruksilla on ikäeroa vajaat puolitoista vuotta Norrisin hyväksi, mutta F1-kokemuksella mitattuna brittikuski on tästä kaksikosta huomattavasti kokeneempi.

Norrisilla, 25, GP-startteja on vuodesta 2019 alkaen 134, Piastrilla, 24, vuodesta 2023 alkaen 52. Molemmat kuitenkin voittivat ensimmäisen kisansa vasta viime kaudella: Norris toukokuussa Miamissa, Piastri heinäkuussa Unkarissa.

Viime viikkoina ja kuukausina Piastri tuntuu löytäneen suoritustason, jollaista Norrisilta ei toistaiseksi ole nähty. Hän on myös ollut tästä kaksikosta se, joka on onnistunut välttämään virheet.

Tallitoverusten välisiksi tiivistyvissä mestaruustaisteluissa virheillä onkin usein ratkaiseva rooli, sillä autot ovat keskenään samanlaiset. Tämän vuoksi henkinen puoli on monesti se, joka erityisesti korostuu.

– Moottoriurheilussa taistelu tapahtuu tietysti radalla. Refleksit ja luontainen lahjakkuus ovat keskeisiä ominaisuuksia. Mutta moottoriurheilua taistelua käydään myös mielen tasolla. Psykologia on ratkaisevan tärkeä elementti, Prost sanoo L'Equipen haastattelussa, jota PlanetF1-sivusto siteeraa.

– Se oli niin jo minun aikoinani, mutta sosiaalinen media on tehnyt siitä vieläkin tärkeämmän tekijän kuljettajan menestyksessä. Nykyään kaikki tuodaan julki, kaikki on tiedossa. Monet kuljettajat antautuvat sille, että kaikki pitää jakaa. Näin toimimalla he mielestäni asettavat itsensä kovien paineiden alle. Jotkut ovat harkitsevaisempia, ja siihen on mielestäni hyvät syyt.

McLaren-kaksikosta Norris asettuu ensin mainittuun ryhmään, Piastri jälkimmäiseen.

Monet ovat verranneet australialaiskuljettajaa tässä suhteessa jopa Jäämiehenä tutuksi tulleeseen Kimi Räikköseen, eikä vertaus sikäli ole ihan täysin tuulesta temmattu, että Piastri viittasi itsekin suomalaistähteen viimekesäisessä Instagram-julkaisussaan.

Belgian GP:n kakkosijan jälkeen Piastri julkaisi kuvia kyseiseltä kisaviikonlopulta, ja niiden saatetekstinä oli vain Räikkösen tutuksi tekemä "bwoah". Vuoden 2007 maailmanmestari käytti tätä tokaisua ajan pelaamiseen monesti silloin, kun hän ei oikein tahtonut keksiä, mitä voisi vastata esitettyyn kysymykseen.

Prostin mukaan räikkösmäinen varautuneisuus saattaa antaa Piastrille edun mestaruustaistelussa Norrista vastaan.

– Hän ei puhu paljoa. Emme tiedä kovin paljoa hänen elämästään radan ulkopuolella. Hän katoaa kisojen välissä ja vapauttaa itsensä paineista. Jos voisin antaa hänelle yhden neuvon, se olisi: "Pysy vaiti."

– Norris on jatkuvasti läsnä eri ympyröissä. Ja kun hän on radalla, hän myöntää heikkoutensa. Mitä enemmän paljastaa itsestään, sitä hauraammaksi muuttuu. Kunnioitan Landoa valtavasti, mutta neuvoisin häntäkin pysymään vaiti ja välttämään itsensä heikentämisen tuolla tavoin. Seuraukset ovat valtavia. Kyse on kuvasta, jonka hän välittää ympäri tallia. Tämä on tärkeämpää kuin voisi kuvitella, sillä se vaikuttaa mekaanikoiden ja insinöörien vaikutelmiin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä.