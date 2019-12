Alaikäisten tekemät ryöstöt yli tuplaantuneet Helsingissä – tytöt uhkailivat uhria puukolla, polttivat hiuksia päästä ja pakottivat nuolemaan multaa kengän pohjista

Alaikäisten tekemät ryöstöt ovat lisääntyneet rajusti Helsingissä verrattuna viime vuoteen. Poliisi on kirjannut niistä tähän mennessä noin 70 rikosilmoitusta ja epäiltyjen määrä on ollut noin 130. Suuri osa ryöstörikoksista on tapahtunut heinäkuun jälkeen.