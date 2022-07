Älä ikinä tee tätä virhettä ruohonleikkurin kanssa – "Amputoituminen on enemmän kuin todennäköistä"

– Hyvin yleistä on, että ruohonleikkaaja kävelee leikkurin kanssa takaperin ja epähuomiossa astuu kuoppaan tai kompastuu johonkin esteeseen. Näistä aiheutuu erilaisia venähdyksiä ja vääntymisiä ja jopa murtumia, LähiTapiolan asumisen turvallisuuden palveluista vastaava projektijohtaja Antti Määttänen kertoo yhtiön tiedotteessa.

Kaikkein vaarallisinta on kuitenkin se, jos leikkuria ryhdytään putsaamaan tai nostelemaan sen käynnissä ollessa.

– Sormia ja varpaita on leikkautunut, kun käynnissä olevaa leikkuria on ryhdytty putsaamaan tai nostelemaan pohjasta. Mikäli käynnissä olevan leikkurin teräsuojan sisään laittaa sormia tai varpaita, on amputoituminen enemmän kuin todennäköistä, Määttänen huomauttaa.