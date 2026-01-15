HeIsingin ensimmäinen Starbucks sulkee ovensa.
Helsingin keskustassa Akateemisen kirjakaupan yhteydessä sijaitseva Starbucks-kahvila sulkee ovensa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.
Suomen Starbucks-kahviloiden franchise-toiminnasta vastaavan SSP Finlandin toimitusjohtaja Elena Heiska vahvistaa asian MTV Uutisille.
– SSP Finlandin vuokrasopimus Helsingin Kirjatalossa sijaitsevaan liiketilaan päättyy ja sen seurauksena toimintamme kyseisessä liiketilassa päättyy 2026 maaliskuun aikana, Heiska kertoo MTV Uutisille.
Helsingin ensimmäinen toimipiste
SSP Finland operoi lisäksi kolmea muuta Starbucks-kahvilaa Suomessa: yhtä kahvilaa Helsingin Päärautatieaseman kioskihallissa ja kahta kahvilaa Helsinki-Vantaan lentokentällä.
– Toimintamme näissä paikoissa jatkuu normaalisti.
Nyt sulkeutuva kahvila oli Starbucksin ensimmäinen Helsingin-toimipiste. Kun kahvila avasi ovensa ensimmäistä kertaa vuonna 2013, kertyi sen edustalle valtavat jonot. Tätä ennen Starbucks oli avannut kahvilat Helsinki-Vantaan lentokentälle vuonna 2012.
