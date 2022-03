Allegro-junan liikennöinnin keskeytys toi lappeenrantalaiselle Jukalle töitä: "Matkustajamäärät lisääntyvät ainakin puolella"

VR:n Helsingin ja Pietarin väliä kulkevien Allegro-junien liikennöinti päättyy tänään sunnuntaina. MTV Uutiset Live on vastassa, kun toistaiseksi viimeinen juna Pietarista saapuu Helsinkiin kello 19.

Valtio-omistaja on edellyttänyt, että kaikki valtio-omisteiset yhtiöt noudattavat tarkoin Venäjän Ukrainan hyökkäystä seuranneita pakotteita.

HH-kuriirit matkaa rajan yli kolmena päivänä viikossa

HH-Kuriiri on harjoittanut kuriiri- ja postipalveluita Venäjälle yli kolmen vuosikymmenen ajan. Postin lisäksi Jyrkinen kuljettaa myös matkustajia.

Tällä hetkellä Jyrkinen kulkee rajan yli kolmena päivänä viikossa postisopimusten puitteissa. Kyytiin on kuitenkin tulossa selvästi enemmän matkustajia eikä tiiviimpi liikennöinti ole poissuljettua, mikäli tilanne sitä vaatii.

Vaihtoehdot vähissä Venäjältä ulos

Jyrkisen mukaan kysyntää on molempiin suuntiin. Muun muassa Etelä-Karjalan alueella asuu paljon kaksoiskansalaisia ja oleskeluluvalla Suomessa asuvia venäläisiä, joilla on oikeus palata kotimaahansa.

– Allegrolla näin ei ollut, joten tämä on tullut yllätyksenä joillekin matkustajille, Jyrkinen kertoo.

– Kolmannen maan kansalaisilla on mahdollisuus päästä transit-matkustajina omiin kotimaihinsa esimerkiksi Helsinki-Vantaan kautta. Vaihtoehdot Venäjältä sen sijaan ovat hyvin vähäiset ja toisaalta myös kalliit, kun lennot kulkevat enää vain muutamiin maihin, kuten Turkkiin.

Paluu pandemia-ajan alkupisteeseen

– Nyt palataan niin sanotusti alkupisteeseen, koska lentoliikenne on poikki ja nyt on junakin.

”Pandemian alussa veturi oli ihmisten auttaminen”

– Pandemian alussa veturi oli ihmisten auttaminen, nyt se on ollut postiliikenne. Suurten kansainvälisten toimijoiden postinvienti on perustunut lentorahtiin, joten nyt DHL, UPS ja TNT kuljettavat postia meille ja me viemme sitä rajan yli pääasiassa yritysasiakkaille.