View this post on Instagram

View this post on Instagram

– Me ajateltiin ihan samalla tavalla, täydennettiin toistemme lauseet. Ajatellaan vieläkin niin, että voidaan olla ihan hiljaa yhdessä huoneessa ja ajatella jotain aivan randomia. Siis ei mihinkään ympärillä olevaan tilanteeseen tai viime aikaisiin tapahtumiin liittyvää, ja se on aivan sama asia. Kyllä, me ollaan ihan kuin me oltaisiin yksi mieli, Marin kertoo.