Aivoliiton toiminnanjohtaja nimitettiin tekemään selvitystä valtionavustuksista – nyt omaa järjestöä epäillään väärinkäytöstä

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) nimesi viime vuonna Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykön tekemään selvitystä sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten jakamisesta. Nyt Pyykön omaa järjestöä epäillään valtionavustusten väärinkäytöstä.

Pyykkö kertoo STT:lle, että hän ei kertonut Aivoliiton talousongelmista sosiaali- ja terveysministeriölle tai ministeri Juusolle suoraan hänen aloittaessaan selvityshenkilönä.

– Nyt kun kysyt tätä, niin ymmärrän, että tuollaiset asiathan olisi pitänyt ottaa ehkä esille. Näin tosiaan jälkikäteen ajateltuna.

Aivoliiton ongelmista oli Pyykön mukaan kuitenkin tullut tässä vaiheessa jo hänelle arkea, eikä hän siksi ymmärtänyt tuoda asiaa esille. Lisäksi Pyykön mielessä selvitystehtävä ja Aivoliiton tilanne ovat olleet kaksi eri asiaa.

– Olin tottunut siihen, että me erityisesti liiton hallituksen kanssa nyt pelastetaan liitto ja tehdään nämä asiat. Samalla minulla oli selvityksen osalta vain innostus, että voin hyödyntää omaa järjestö- ja muuta kokemustani ja antaa näkemykseni siihen, miten vähentyneet rahat käytetään niin, että saadaan aidosti hyödyllistä aikaan.

Viime joulukuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjä avustava valtionapuviranomainen Stea teki tarkastuksen Aivoliiton avustuskäytännöistä. Tuolloin tarkastajat Helsingin Sanomien mukaan huomasivat järjestön käyttäneen saamiaan avustuksia tappiollisen tytäryhtiönsä Aivoliiton palvelut oy:n rahoittamiseen.

Maaliskuussa valtionavustuksia sotejärjestöille jakava Stea päätti keskeyttää avustusten jakamisen Aivoliitolle.

Helsingin Sanomien mukaan järjestö on rahoittanut vuodesta 2018 alkaen tytäryhtiönsä toimintaa noin 650 000 eurolla. Osa rahoista oli Stean maksamia avustuksia.

Aivoliiton hallitus kertoi viime kuussa hakevansa liiton konkurssiin.

Aivoliitto on vuonna 1977 perustettu järjestö, joka tukee ja auttaa henkilöitä, jotka ovat muun muassa sairastaneet aivoverenkiertohäiriön.

Pyykkö: Keskustelua talousongelmista käyty syksyllä

Pyykkö kertoo käyneensä loppusyksystä ministeri Juuson esikunnan kanssa lyhyen keskustelun, jossa on otettu esille Aivoliiton taloudelliset ongelmat. Pyykkö sanoo kysyneensä tuolloin esikunnalta, aiheuttavatko tiedot ongelmista seuraamuksia hänen selvitystyölleen.

– Minulle sanottiin, että tämä on erillinen homma ja voin jatkaa selvitystyötä.

Pyykön tapauksessa kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön viestinnän mukaan täysin poliittinen nimitys, josta vastaa ministeri Juuso. Juuso vastasi kysymyksiin Pyykön nimityksestä tekstiviestitse huolimatta siitä, että haastattelua pyydettiin puhelimitse lukuisia kertoja.

Juuson mukaan hän ei ole ollut tietoinen Stean tarkastuksesta Aivoliittoon ennen joulukuuta.

– Pyykkö nimitettiin selvityshenkilöksi entisen valtiosihteerini Marjo Lindgrenin ehdotuksesta. Tiedon Stean tarkastuksesta Aivoliittoon sain joulukuun -24 lopulla, jolloin Pyykön toimeksianto oli jo päättymässä.

Sekä Lindgren että Juuso vetoavat, ettei Stean selvitysprosessi Aivoliiton tilanteesta liity mitenkään Pyykön vuodenvaihteessa päättyneeseen toimeksiantoon.

– Selvityshenkilön mahdolliseen jääviyteen liittyvä harkinta on tehty virkakunnan toimesta jo nimitystä koskevaa esitystä laadittaessa, Lindgren sanoo tekstiviestissään STT:lle.

Pyykkö oli toimivapaalla Aivoliiton toiminnanjohtajan tehtävästään, kun hän työskenteli selvityksen parissa.

Epäilyjä jääviydestä

Pyykön tammikuussa julkaistua selvitystä on kritisoitu järjestökentällä jo ennen Aivoliiton taloudellisten sotkujen paljastumista julkisuudessa. Selvitys on saanut järjestöiltä kritiikkiä muun muassa järjestöjen autonomian heikentämisestä ja sen teemapohjaisesta rahoitusmallista.

Suomen sosiaali ja terveys -yhdistys Sosten pääsihteeri Vertti Kiukkaan mukaan Pyykön rooli selvitystyössä jakoi myös järjestöissä mielipiteitä. Pyykkö on saanut järjestöiltä kiitosta laajasta kokemuksestaan, mutta osa on kuitenkin ajatellut, että Pyykön rooli järjestökentän sisällä on voinut aiheuttaa tehtävässä jääviystilanteita.

– Jotkut ovat katsoneet, että tämä selvitys painottuukin hänen oman järjestönsä suuntaan, Kiukas sanoo.

Pyykön mukaan ministeriössä käytiin ennen hänen valintaansa keskustelua, onko hän yhtenä valtionavustuksen saajana jäävi tekemään selvitystä sotejärjestöjen valtionavustuksista.

– Siellä todettiin, että en ole, koska minullahan ei ole lopullista päätösvaltaa asiaan. Olin selvityshenkilö, jolle annettiin 10-kohtainen toimeksianto ja pyydettiin näkemystä niihin kysymyksiin. Sen jälkeen itse selvitys on mennyt virkahenkilöille ja poliittiseen päätöksentekoon eli minulla ei sinänsä ole ollut tässä mitään valtaa. Ainoastaan mahdollisuus esittää näkemykseni siitä, miten avustusvarat voitaisiin käyttää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Pyykkö ei allekirjoita väitettä, että selvitystyö myötäilisi hänen omaa organisaatiotaan.

– Minunhan pitäisi olla aivan suunnattoman ovela ja älykäs, jotta voisin selvitykseen kirjoittaa jotakin Aivoliitolle hyödyllistä, niin että kukaan ei sitä huomaisi ja se olisi ainoastaan Aivoliitolle hyödyllistä.

Pyykkö ei myöskään allekirjoita kritiikkiä siitä, että hänen selvityksensä siirtäisi järjestöjen autonomiaa hallitukselle.

– Näin vilpittömästi, että teemakohtainen rahoitus on se, millä pystyttäisiin oikeasti pidemmällä aikajänteellä järjestöjen toiminnalla tuottamaan parhaiten hyötyä yhteiskunnalle. Selvityksessä en sano, että päätösvalta tästä olisi hallituksella tai muulla. Sen sijaan sanon, että järjestöt yhdessä asiantuntijoiden kanssa valitsisivat ne teemat, jotka mielestäni sinällään ovat hyvin ajankohtaisia ja perusteltuja.

Nimitettiin omasta tarjouksesta

STT:n sosiaali- ja terveysministeriöltä saamien dokumenttien perusteella selviää, että Pyykkö valittiin tehtävään suorahankintana hänen omasta tarjouksestaan. Ministeriön mukaan selvityshenkilön asettaminen ilman hakuprosessia on normaali käytäntö.

Pyykkö on toiminut ensin ministeriölle ulkoisena selvityshenkilönä, kunnes hänet on palkattu ajalle 3.10.2024–31.12.2024 erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen liki 9 000 euron kuukausipalkalla.

Pyykön mukaan ajatus selvitystyön aloittamisesta lähti tammikuussa 2024 Sosten järjestöjohdon foorumissa. Ehdotuksesta selvitystyön aloittamiseksi tehtiin Diabetesliiton toiminnanjohtaja Juha Viertolan kanssa lyhyt kuvaus, johon listattiin myös ehdotuksia sopivista nimistä selvityshenkilöihin. Mukana nimilistalla oli Pyykön mukaan myös muita nimiä hänen ja Viertolan lisäksi. Maaliskuussa 2024 ehdotus toimitettiin sosiaali- ja terveysministeriöön ministeri Juuson esikunnalle.

Toukokuun lopulla Pyykkö kertoo saaneensa kutsun tavata ministeri Juuson entisen valtiosihteerin kanssa. Tapaamisen jälkeen Pyykkö sai ministeriöstä uuden yhteydenoton, jossa häntä kysyttiin selvityshenkilöksi tehtävään.

Vihiä väärinkäytöksistä jo syksyllä

Stea on ollut tietoinen Aivoliiton taloudellisista haasteista jo pidempään.

Epäillyistä väärinkäytöksistä Aivoliiton valtionavustuksissa Stea sai tietoa syksyllä. Käytännössä asia paljastui kuitenkin vasta tarkastuksen yhteydessä joulukuussa, kertoo Stean valvontapäällikkö Juuso Heikkilä.

Stea vei asian joulukuussa eteenpäin ministeriön johdolle. Pyykkö nimitettiin selvitystyöhön järjestöjen valtionavustuksista kesäkuun alussa.

– Aivoliittoon on tehty tarkastus joulukuussa ja siinä kohtaa on saatu valmiiksi vasta alustava tarkastuskertomus, jonka jälkeen Aivoliitolla on ollut useita viikkoja aikaa laatia siihen vastinetta. Tarkastus on varsinaisesti valmistunut vasta maaliskuussa, Heikkilä sanoo.

Pyykkö kertoo itse ymmärtäneensä Aivoliiton taloudellisten ongelmien laajuuden noin puoli vuotta sen jälkeen, kun hän oli astunut Aivoliiton toiminnanjohtajan tehtävään elokuussa 2021.

– Kun minua haastateltiin sinne, minulle ei edes kerrottu, että on olemassa myös yhtiö. Minulle ei kerrottu myöskään, että Aivoliiton ja koko konsernin taloustilanne on haastava. Olin naiivi optimisti ja omasin vanhentuneen käsityksen siitä, että Aivoliitolla menee hyvin ja halusin sen kautta tehdä työtä paremman vuoksi.

Pyykkö ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, onko Aivoliitto käyttänyt valtionavustuksiaan väärin, mutta myöntää, että on ollut virhe ajatella, että järjestön saamia avustuksia voitaisiin käyttää hetkellisesti myös yhtiön puolella.

– Koskaan tarkoituksena ei ole ollut, että ne jäisivät yhtiöön pysyvästi, vaan että siltarahoitetaan yhtiötä hetkellisesti, jotta rahat palautuvat viimeistään tilivuoden loppuun mennessä takaisin.

Pyykön mukaan Aivoliiton palvelut -yhtiö on lisäksi toiminut Aivoliiton ensisijaisten kohderyhmien hyväksi.

Viime kuussa Oikeuspalveluvirasto ilmoitti perivänsä Aivoliitto-yhdistykseltä takaisin sille myönnetyn 85 000 euron valtionavustuksen. Pyykön mukaan kokonaisuudessa Stean yhdistykseltä takaisin perimä summa tulee olemaan 260 000 euroa.

Pyykkö kuitenkin korostaa, että Stean Aivoliitolta takaisin perimä summa on vain pieni osa Aivoliitolle myönnettyjä Stea-avustuksia vuosina 2018–2024.

– Aivoliiton hallitus ja minä tunnustamme, että Stean näkökulmasta takaisinperittävä summa on ok. Pitää kuitenkin muistaa, että niiltä tarkasteluvuosilta se on alle 1,7 prosenttia kaikista liitolle myönnetyistä Stea-avustuksista.

Stean valvontapäällikkö Heikkilä ei kommentoinut STT:lle, onko asiasta tehty vielä tutkintapyyntöä poliisille, vaan sanoo Stean lakimiehen tekevän harkinnan.