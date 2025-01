"Aivan onneton riita" johti henkirikokseen Pieksämäellä – poliisi sai tutkinnan valmiiksi

Poliisi puhutti tutkinnan aikana lähes sataa henkilöä.

Poliisin esitutkinta Pieksämäen Tahintiellä 28.9.2024 tapahtuneesta henkirikoksesta on valmistunut.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Häkkinen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että henkirikos tuotti poliisille aluksi valtavasti työtä, sillä rikoksesta epäillystä ei ollut mitään tietoa. Poliisi teki runsaasti erilaisia kiinniottoja, etsintöjä ja kuuli tai puhutti lähes sataa henkilöä.

Rikos kävi ilmi, kun uhrin, noin viisikymmenvuotiaan miehen lähiomainen löysi hänet kuolleena asunnostaan. Alusta alkaen oli selvää, että kyseessä on henkirikos, eikä esimerkiksi tapaturma, Häkkinen sanoo.

Nyt poliisilla on hyvä käsitys siitä, mitä asunnossa tapahtui.

– Selvillä on jossain määrin sekin, miten tähän on päädytty. Esitutkinnassa selvinneiden asioiden ja epäillyn kertoman välillä on pieniä ristiriitoja, mutta päälinjat ovat kyllä selvenneet, Häkkinen sanoo.

Poliisin mukaan uhri oli saapunut asunnolleen kahden muun kanssa, joista toinen oli hänelle entuudestaan tuntematon henkilö.

– Lähes entuudestaan tuntematon siinä mielessä, että puhutaan Pieksämäestä. He ovat saattaneet tietää toisensa, mutta eivät olleet tuttuja tai viettäneet aikaa yhdessä.

Alkoholilla osuutta asiaan

Jossain vaiheessa toinen asuntoon tulleista oli poistunut, jolloin uhri ja epäilty jäivät asuntoon kahdestaan. Häkkisen mukaan heille tuli riitaa, jonka päätteeksi tappoi uhrin.

– Se ei ole ollut mitään erikoista, vaan joku aivan onneton riita. Alkoholilla oli osuutta asiaan.

Häkkisen mukaan epäilty on selvittänyt asiaa esitutkinnan aikana, vaikka ei aluksi ollutkaan yhteistyöhaluinen.

– Matkan varrella asia on sitten alkanut valkenemaan ja kun poliisi esittää näyttöä, niin ihminen joutuu miettimään, miten siihen vastaa.

Henkirikosasia on siirretty syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle Mikkelin toimipaikkaan. Syyte asiassa tulee nostaa 18.2.2025 mennessä, jonka jälkeen se käsitellään myöhemmin Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

