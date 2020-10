Lähes 90-vuotias nainen murhattiin raa’asti kotiinsa Lappeenrannassa – epäiltynä parikymppinen mies, joka tunsi uhrin ennalta

Vuonna 1999 syntynyt murhasta epäilty mies on edelleen vangittuna. Hän on myöntänyt teon kiinniottonsa jälkeen. Henkirikos on tapahtunut 7. syyskuuta kaupungissa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa.

– Hän on ollut yhteistyöhalukas ja selvittänyt seikkaperäisesti tapahtumia tekoa ennen ja jälkeen. Meille on muodostunut hyvä käsitys tapahtuneesta. Motiivi, jonka hän on ilmoittanut, pitänee varmaankin paikkansa. Eli motiivikin on poliisin tiedossa. Tutkinnan tässä vaiheessa en kuitenkaan kommentoi yksityiskohtia enempää.