Äiti toi lapsen Suomeen ilman isän lupaa – oikeus katsoo, että viisivuotias pitää palauttaa välittömästi Ruotsiin, vaikkei isä pystyisi huolehtimaan lapsesta

Lapsi oli joutunut näkemään väkivaltaa



– Jatkotoimenpiteille ei ole tarvetta, ottaen huomioon, että vanhemmat ovat eronneet, minkä on arvioitu olennaisesti alentaneen riskiä sille, että lapsi joutuisi todistamaan väkivaltaa tai muita konflikteja vanhempiensa välillä, Ruotsin sosiaalitoimi oli päättänyt.

Oikeus: Äiti voi muuttaa lapsen kanssa



Hovioikeus huomauttaa, että Haagin sopimuksen tarkoitus on turvata luvattomasti asuinvaltiostaan viedyn lapsen pikainen palauttaminen. Sen soveltamisessa ei tutkita sitä, miten lapsen huolto olisi lapsen edun kannalta parhaiten ratkaistava, päätöksessä sanotaan.

– Tässä tapauksessa on kysymys palauttamisesta Ruotsiin, jossa on toimiva lastensuojelujärjestelmä, jonka toimien piirissä lapsi on jo aikaisemmin ollut, oikeus toteaa.