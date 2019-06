Oikeus määräsi viisivuotiaan huoltajuuden kokonaan isälle – äiti ja tämän miesystävä kaappasivat lapsen ulkomaille

Isälle yksinhuoltajuus

Kun isä meni hakemaan lasta sovittuun aikaan naisen luota Turusta, lapsi, äiti ja miesystävä olivat poissa. Oikeuden mukaan he olivat jo lähteneet maasta.

Pariskunta perusteli kaappausta viranomaisten epäoikeudenmukaisuudella

– Vastaajat ovat vedonneet siihen, että heillä on ollut hyväksyttävä syy toimilleen, koska heitä on Suomen viranomaisissa kohdeltu epäoikeudenmukaisesti ja he ovat pyrkineet saamaan vieraassa valtiossa viranomaiset heräämään Suomen viranomaisten epäoikeudenmukaiseen toimintaan.