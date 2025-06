Mies kaappasi kaksi lastaan Iraniin toissa kesänä – ei aio palauttaa takaisin Suomeen

Turun hovioikeus tuomitsi miehen runsaan vuoden ehdolliseen vankeuteen lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta.

Turun hovioikeus tuomitsi perjantaina ehdolliseen vankeuteen 37-vuotiaan miehen, joka kaappasi kaksi lastaan toissa kesänä Iraniin.

Tuomion mukaan lapsia ei ollut saatu palautettua Suomeen ainakaan tämän kuun alkuun mennessä, jolloin hovioikeus toimitti asiassa pääkäsittelyn. Äidillä ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa lastensa olinpaikasta, tuomiossa sanotaan.

Lasten äiti oli tuomion mukaan jo loppuvuonna 2022 kertonut viranomaisille pelkäävänsä, että mies kaappaa lapset. Hän oli kuitenkin antanut miehelle luvan matkustaa kesällä 2023 noin kuukaudeksi lasten kanssa Iraniin.

– Hän oli lopulta suostunut, koska oli ajatellut, että lasten iäkkään isoäidin täytyy saada nähdä lapsia. Hän oli etukäteen pelännyt (miehen) kaappaavan lapset, sillä tämä oli joskus sanonut vievänsä lapset Iraniin kasvamaan, koska Suomessa lapset oppivat huonoja asioita, tuomiossa sanotaan.

Oikeus katsoi miehen toimineen suunnitelmallisesti ja harkitusti. Hän oli ostanut matkalle vain menoloput ja pian Suomesta lähdön jälkeen estänyt lasten ja äidin yhteydenpidon, tuomiossa sanotaan.

Ei aio palauttaa lapsia

Tuomion mukaan lapset olivat syntyneet ja asuneet koko elämänsä Suomessa, ja vierailleet Iranissa ainoastaan lomamatkoilla. Kaappaushetkellä toinen lapsista oli päiväkodissa ja toinen alakoulussa.

– Lasten iän sekä lasten ja äidin läheisen suhteen huomioon ottaen näin pitkään jatkuneen eristämisen äidistä on täytynyt hyvin olennaisella tavalla vaikuttaa lasten turvallisuudentunteeseen ja heidän kehitykseensä, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan yhä jatkuvasta vapaudenriistosta huolimatta lapset voivat Iranissa "sinänsä hyvin" ja heidän tarpeistaan huolehditaan siellä.

Mies palasi itse Suomeen syksyllä 2023 ja oli vangittuna rikoksesta epäiltynä runsaan kuukauden saman vuoden lopulla. Tuomion mukaan mies sanoi kuulemisessaan, ettei aio edelleenkään palauttaa lapsia Suomeen.

Teon vaikuttimena ero

Varsinais-Suomen käräjäoikeus luki viime vuoden tammikuussa miehen syyksi lapsikaappauksen ja tuomitsi hänet 80 päiväsakon rangaistukseen.

Hovioikeus katsoi, että mies syyllistyi myös törkeään vapaudenriistoon. Rangaistukseksi tuli vuosi ja kaksi kuukautta ehdollista vankeutta, jonka lisäksi hänelle tuomittiin 80 päiväsakkoa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan lapsille yhteensä 8 000 euron korvaukset kärsimyksestä.

Hovioikeus katsoi, että vapaudenriiston vahingollisuutta lisäsi sen pitkä tekoaika ja se, että Iran ei kuulu Haagin lapsikaappaussopimuksen piiriin, mikä vaikeuttaa äidin mahdollisuuksia saada lapset takaisin kotiin. Oikeuden mukaan teon moitittavuutta lisäsi se, että sen vaikuttimena oli ero, jota mies ei ollut hyväksynyt.

– Rangaistusta mitattaessa on lisäksi huomioitava, että lapset on viety heidän synnyinmaastaan hyvin erilaiseen kulttuuriin ja että heidät on lähes kahden vuoden ajaksi kokonaan eristetty äidistään ja muusta heidän vakiintuneesta sosiaalisesta ympäristöstään, kuten äidin sukulaisista, päiväkodista, koulusta, kavereista sekä suomen kielestä, tuomiossa sanotaan.