Äiti ja 10-vuotias poika murhattiin raa'asti 20 vuotta sitten, mutta sukulaisilla ei ollut tästä aavistustakaan – vasta DNA paljasti vaietun perhesalaisuuden

Jäljille päästiin DNA-havaintojen perusteella

Murhaan on saatu nyt kuitenkin kauan odotettuja vastauksia DNA-tekniikan avulla.

– Tekniikka, joka on käytössämme nykypäivänä, on auttanut meitä selvittämään ratkaisemattomia rikoksia, Orange Countyn sheriffi Charles Blackwood kertoi tiistaina medialle.

Sheriffi kertoo, että uhrin henkilöllisyys on nyt selvillä. Hän oli 10-vuotias Robert "Bobby" Adam Whitt.

Sukulaiset musertuneita

Samalla myös viranomaisille selvisi, että Bobbyn Myong-äidin on täytynyt kuolla samoihin aikoihin pojan kanssa.

Pohjois-Carolinasta löydettiin nimittäin samana vuonna naisen ruumis, joka niin ikään on pystytty tunnistamaan. Lopulta jäljet johtivat pojan isään, John Whittiin, jonka epäillään murhanneen poikansa lisäksi myös hänen äitinsä.

Poliisi pääsi jututtamaan Bobbyn sukulaisia ja he olivat ymmällään siitä, mitä Bobbylle ja hänen äidilleen oli tapahtunut.

Pojan tädin mukaan hänen veljensä oli kertonut, että Myong oli lähtenyt Etelä-Koreaan ja ottanut poikansa mukaan. Tämä oli tarina, minkä he uskoivat todeksi yli 20 vuoden ajan.

– Tämä on musertavaa, koska emme tienneet heidän kadonneen. Se, että veljeni oli tämän kaiken takana, on hirvettävää ja iljettävää. En olisi miljoonan vuoden aikanakaan uskonut Johnin olevan tällainen hirviö, joka on piileskellyt kaikki nämä vuodet, täti Barbara Moellmann kertoo CNN:lle.