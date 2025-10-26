Amma on halannut tiettävästi yli 40 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa.

Maailmanlaajuisesti tunnettu intialainen äiti Amma on vierailulla Suomessa. Hän on yleisölle tavattavissa tänään ja huomenna Espoon Metro Areenalla.

Äiti Amma eli Sri Mata Amritanandamayi Devi on syksyllä kiertueella Euroopassa. Suomi on kiertueen ainoa Pohjoismaa. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Amma on henkinen opettaja, joka haluaa opastaa ihmisiä itsetuntemukseen ja levittää rauhan, suvaitsevaisuuden ja myötätunnon sanomaa. Hän on tullut tunnetuksi maailmaa kiertävänä halaavana pyhimyksenä. Suomessa hän on vieraillut lukuisia kertoja.

Tapahtumaohjelmaan kuuluu muun muassa meditaatiota ja henkisiä lauluja. Amma tunnetaan erityisesti halauksistaan, joten ohjelmaan kuuluu myös Amman halauksia. Amman Suomen verkkosivujen mukaan hän on halannut yli 40 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa.

Amman syleilyyn pääsemiseksi tarvitaan vuoronumero. Järjestät kehottavatkin saapumaan ajoissa paikalle, jos haluaa varmistaa pääsevänsä halattavaksi.

Amma tarkoittaa äitiä muun muassa teluguksi ja malajalamiksi, joita puhutaan Intiassa.