Ainutlaatuinen tapaus: Dronella toimitettu sydäniskuri pelasti sydänkohtauksen saaneen ruotsalaismiehen

Apu ilmateitse

Dronen käyttö on osa paikallista tutkimusprojektia, jonka yksi taustavaikutin on vähentää sairaalan ulkopuolella tapahtuvien sydänkohtauskuolemien määrää. Dronen avulla sydäniskuri saadaan paikalle ambulanssia nopeammin, ja sydänkohtauksessa pelastuminen on kiinni minuuteista.