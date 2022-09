Aino, 22, vietti iltaa helsinkiläisessä yökerhossa, kun filmi katkesi: "En nähnyt kunnolla mitään ja korvissani soi"

Oli heinäkuinen arki-ilta, ja Aino oli lähtenyt helsinkiläiseen yökerhoon hyvän ystävänsä kanssa. He eivät olleet juoneet alkoholia ennen paikalle saapumista.

Tupakointitauosta tuli kohtalokas

– Sanoin ystävälleni, että nyt on pakko päästä istumaan, nyt on jokin huonosti. Kun pääsimme istumaan pöytään, minulla alkoi lähteä koko ajan taju.

Raahattiin lattiaa pitkin ulos baarista

Seuraava muistikuva Ainolla on ulkoa baarin edestä. Hänet oli laitettu istumaan yöaikaan suljettuna olevalle pihaterassille. Aino muistaa, että portsari oli tullut takaisin sanomaan hänelle, että soittaa ambulanssin, mikäli hänen vointinsa vielä huonontuu.

Ketään ei kiinnosta, jos ei ole näyttöä

Aino luki netistä huumauksen oireta, ja ymmärsi, ettei edellisen illan oireet selittyneet esimerkiksi pelkällä verensokerin laskulla. Hän kertoo, että on normaalisti alkoholia juotuaan energinen ja iloinen, eikä koskaan menetä esimerkiksi kävely- tai koordinaatiokykyä.

– Kaksi kaveriani huumattiin kuukautta ennen tätä myös toisessa baarissa. Ja heidät heitettiin sieltä ulos sen takia, että he olivat kuulemma liian kännissä. Vaikka eivät he olleet, vaan heidät oli huumattu.

– Minun tapauksessani on hyvää se, ettei minua heitetty niskapersotteella sieltä ulos, ja sanottu, että koita kestää. Mutta heille tehtiin silloin niin.

Aino on jälkeenpäin saanut kaksi kertaa baarissa paniikkikohtauksen, kun hän on alkanut pelätä, että huumaaminen toistuu. Hän on kertonut puolitoista kuukautta sitten tapahtuneesta tilanteesta ystäviensä lisäksi äidilleen ja terapeutilleen.