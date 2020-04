Ainakin joka viides suomalainen on vaarassa sairastua vakavaan koronavirustautiin – riskiryhmiin kuuluvien osuudet vaihtelevat suuresti alueittain

Väestöön suhteutettuna eniten riskiryhmiin kuuluvia on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa joka kolmas yli 18-vuotias kuuluu riskiryhmään.

Seuraavaksi eniten riskiryhmiin kuuluvia on Etelä-Savon ja Kainuun sairaanhoitopiireissä.Suhteellisesti vähiten riskiryhmiin kuuluvia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Riskiryhmiin lasketaan yli 70-vuotiaat sekä ne, joilla on esimerkiksi sydän- tai keuhkosairaus tai muu elimistön vastustuskykyä heikentävä sairaus. Koronavirus sairastuttaa ensisijaisesti keuhkot, mutta voi hapenpuutteen myötä lisätä esimerkiksi sydäninfarktin riskiä. Myös muun muassa munuais- ja maksavauriot ovat mahdollisia.

Väestön ikärakenne vaikuttaa

Riskiryhmiin kuuluvilla on muita suurempi riski saada koronaviruksen vakava tautimuoto, minkä takia he voivat joutua helpommin sairaalahoitoon tai jopa tehohoitoon, selventää THL:n tutkimusprofessori Tiina Laatikainen.

Laatikaisen mukaan suurin selittävä tekijä alueellisille eroille on väestön ikärakenne. Myös sairastavuudessa on jonkin verran alueellisia eroja.

– Esimerkiksi sydänsairaudet ovat edelleen yleisempiä Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Myös diabetesta sairastavia on enemmän Itä-Suomessa. Alueellisten erojen esiin nostaminen on tärkeää, jotta sairaanhoitopiireillä on tietoa oman alueensa sairaalahoidon kapasiteetin tarpeesta koronaepidemian aikana, THL korostaa.