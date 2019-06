YK-järjestö: Siirtolaisia pyrkii Välimeren yli yhä enemmän – riski haaksirikosta suurempi kuin koskaan: "Ellemme puutu pian tilanteeseen, merestä tulee verinen"

Sääolot Välimerellä ovat olleet viime aikoina suotuisat, ja avustusjärjestöjen mukaan liki 700 ihmistä on lähtenyt viime päivinä Libyasta kohti Eurooppaa. Libyan rannikkovartiosto on lähettänyt heistä takaisin vain viisi prosenttia ja noin puolet on saapunut Maltalle ja Italiaan. Muiden kohtalosta ei ole tietoa.

– Ellemme puutu pian tilanteeseen, merestä tulee verinen, varoittaa UNHCR:n tiedottaja Carlotta Sami.

Italian ja Maltan hallitusten tiukka maahanmuuttopolitiikka on vähentänyt pelastusoperaatioita, joiden on arvosteltu houkuttelevan siirtolaisia merimatkalle. Italian populistihallitus on luonnehtinut kansalaisjärjestöjen pelastusaluksia "meritakseiksi" ja syyttänyt heitä yhteistyöstä ihmissalakuljettajien kanssa. Pelastusalusten toiminta on tehty vaikeaksi, ja niitä operoivat järjestöt ovat joutuneet luopumaan tehtävistä.

Sisäministeri Matteo Salvini on myös herättänyt huomiota sulkemalla Italian satamat siirtolaisilta ja estämällä pelastusalusten rantautumisen maihin.

Libyan reitistä tullut yhä vaarallisempi

Muuttoliike Välimeren yli on rauhoittunut selvästi pakolaiskriisin huippuvuosista ja myös kuolonuhrien määrä Välimerellä on ollut laskussa.



Libyan merireitistä on kuitenkin tullut yhä vaarallisempi niille, jotka uskaltavat lähteä matkalle. Hukkuneiden määrä suhteessa Eurooppaan saapuneisiin on kyseisellä reitillä kasvanut rajusti tänä vuonna.

YK-järjestöjen mukaan vajaat 2 000 siirtolaista on saapunut Italiaan tämän vuoden aikana, ja 350 on kuollut matkalla, jolloin kuolleiden osuus matkalle lähteneistä on 15 prosenttia.

Italian kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen ISPI:n mukaan sisäministeriön tilastot osoittavat, että tammi-huhtikuun aikana joka kahdeksas kuoli Libyan ja Italian välisellä merireitillä.