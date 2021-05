Poliisi kaipaa havaintoja Kärkölässä kadonneesta miehestä

Noin 70-vuotias mies on kadoksissa Kärkölässä, Päijät-Hämeessä, poliisi kertoo. Hänestä on viimeisin havainto perjantailta (14.5.) kello 12 aikoihin.

Poliisin antamien tuntomerkkien mukaan mies on hoikka ja hänellä on harmaat lyhyet hiukset. Yllään hänellä on valkoinen/harmaa t-paita ja työhousut. Katoamishetkellä henkilöllä ei ollut kenkiä jalassa.