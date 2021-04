Aikuisväestön rokotustavoite lipui loppukesään – työikäisestä väestöstä pyritään kesäkuun aikana saamaan rokotetuksi yli puolet

– Tämä 70 prosentin rokotekattavuus on ollut EU:n yhteinen tavoite, ja se on asetettu kesäkuulle. Eli maakohtaisesti emme ole tätä tavoitetta itse tehneet johtuen siitä, että näitä epävarmuuksia rokotteiden maahan saamisessa on ollut runsaasti ja on valitettavasti edelleen, Varhila sanoi.