THL:n Nohynek: Sote-henkilöstö ja koronan riskiryhmäläiset saadaan rokotettua ennen kesää, jos aikataulu pitää

Paljon lepää esimerkiksi sen varassa, saako lääkevalmistaja AstraZeneca myyntiluvan rokotteelleen kaavaillusti maaliskuussa. Sen ohella on auki, miten Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan kehittämien rokotteiden valmistus etenee. Keskikesään tähtäävä arvio riippuu oleellisesti näistä kolmesta valmistajasta.

– AstraZenecalta olisi tulossa paljon annoksia, koska he ovat aloittaneet rokotteen valmistuksen jo kesällä. Jos annoksia saadaan nopeasti maahan, pääsemme nopeammin tähän maaliin, Nohynek sanoo.

Ensimmäisenä rokote on tarkoitus antaa koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle sekä ympärivuorokautisen hoivan työntekijöille ja asukkaille.

Aluksi rokotettavaan hoitohenkilöstöön ja riskiryhmäläisiin kuuluu runsaat 1,5 miljoonaa suomalaista. Heidän jälkeensä rokotusvuorossa on muu väestö, jonka osalta listausta on tarkoitus täsmentää myöhemmin.

Tehohoito ensisijalla

Hallitus on säätänyt rokotusjärjestyksestä tiistaina antamassaan asetuksessa, jonka pohjalta THL on laatinut tarkennetun suosituksen kunnille. Siinä sekä hoitohenkilökunnan että riskiryhmäläisten rokottaminen etenee viisiportaisesti.

Ensimmäiset rokotteet saapuvat Suomeen tapaninpäivänä. Kyse on noin 10 000 annoksen erästä. Koska rokotetta tulee antaa kaksi annosta kolmen viikon välein, ensimmäisestä erästä riittää 5 000 suomalaiselle.

Isossa mittakaavassa rokotusten on kuitenkin tarkoitus edetä yhtä jalkaa niin, etteivät sairaanhoitopiirit jää keskenään eriarvoiseen asemaan. Priorisoitu hoitohenkilöstö pyritään saamaan rokotettua viimeistään helmikuussa.

Rokotusten edistyessä sen piiriin pääsevät ryhmät kasvavat. Hoitohenkilöstöä ja ympärivuorokautisen hoivan asukkaita on Suomessa noin 100 000, kun taas 70 vuotta täyttäneitä on noin 800 000. Perussairauksista kärsiviä yli 600 000 asukasta voitaisiin Nohynekin mukaan päästää rokottamaan maalis–huhtikuussa, jos aikataulut pitävät.

Annoksia varalta ylimääräisiä

Rokotusaikataulun toteutuminen on täysin kiinni siitä, miten rokoteannoksia saadaan maahan. Konkreettinen toimitusaikataulu on vasta ensimmäisellä erällä. Sen jälkeen kaikki on yhä suunnittelutasolla.