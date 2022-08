Aikamoista sekoilua! Sebastian Vettelin lopettamispäätös käynnisti todellisen lumipalloefektin

Alpinen ykkösvaihtoehtona on nyt kolmoskuski Oscar Piastri. McLaren on kuitenkin ollut keskusteluissa Piastrin kanssa ja Szafnauer ei ole varma, että pystyykö tiimi tekemään sopimuksen 21-vuotiaan australialaisen kanssa.

Szafnauer ja Alonso olivat viestitelleet keskenään, mutta eivät puhuneet sen jälkeen, sillä Alonso oli veneilemässä Kreikan saaristossa. Szafnauer on siltikin varma, että siirtouutisella ei ole vaikutusta loppukauteen, vaan tallin ja kuskin suhde on tarpeeksi vahva luodakseen hyviä tuloksia.

Kuinka käy Piastrin suhteen?

Szafnauerin mukaan Alpinella on ensimmäisenä jonossa Piastrin suhteen, mutta ei ole varma, pystyvätkö he tekemään sopimuksen. Piastrin agentti Mark Webber on paraikaa Australiassa ja he eivät ole puhuneet Alonson siirtouutisen jälkeen.