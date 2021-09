Afrikan rokotevaje voi lisätä tappavien koronavarianttien riskiä, varoitti WHO – miksi Suomessa pohditaan jo kolmatta piikkiä, kun toisaalla ei ole saatu ensimmäistäkään?

WHO:n mukaan Afrikassa kärsitään tänä vuonna jopa 470 miljoonan rokoteannoksen vajeesta, sillä Covax-rokoteohjelma on leikannut suunniteltuja rokotetoimituksia. WHO:n mukaan vain alle 20 prosenttia Afrikan väestöstä tulee nykyisellä tahdilla rokotetuksi vuoden loppuun mennessä, kun tavoite on 40 prosenttia.

Samaan aikaan Suomessa on jo valmistauduttu rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmannen kerran. Näin kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Ylelle .

"Sinänsä ihan ymmärrettävää"

– Se on varmaan monessa muussakin asiassa niin, että maksukykyisimpiä asiakkaita palvellaan ensin. Se selittää sitä, että rokotekattavuus on kehittyvissä maassa heikoin. Koronarokotteet eivät varmaan ole ainoa esimerkki, missä samantapainen ilmiö on nähtävissä.