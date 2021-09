WHO on vedonnut länsimaihin, ettei kolmatta rokotekierrosta aloiteta vielä – Krista Kiuru Ylellä: "Tarvitsemme näitä rokotteita omalle kansalle"

Päätöstä kaikkia koskevasta kolmannesta rokotekerrasta ei ole vielä tehty. Ylen mukaan Suomi on kuitenkin tehnyt rokotteista hankintasopimukset.

– Suomi on tehnyt rokotteista hankintasopimukset, joilla turvataan se, että jos tehosteannoksia tarvitaan, rokotteet riittävät, Kiuru vastaa Ylelle sähköpostitse.

Eilen HUS tiedotti aloittavansa kolmannen rokotekierroksen erästä, joka on vanhenemassa. Rokotettaviin kuuluu immuunipuutteisia sekä sote-henkilöstöä.

Maailman terveysjärjestö WHO on useita kertoja painottanut, ettei rokotusten kolmatta kierrosta pitäisi aloittaa länsimaissa ennen kuin rokotteita on saatu köyhiin maihin.