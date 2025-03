Venäjä: Sudzhan kaupunki vallattu takaisin

Ukraina määräsi kahdeksan Kurskin vastaisella rajalla sijaitsevaa kylää evakuoitavaksi.

Venäjä sanoo saaneensa hallintaansa Kurskin alueella sijaitsevan Sudzhan kaupungin, joka on ollut yli puoli vuotta Ukrainan miehittämä.

Asiasta kertoo Venäjän puolustusministeriö, joka kertoo Venäjän "vapauttaneen" Sudzhan ohella kaksi muuta asutuskeskusta alueella. Ukraina ei ole vahvistanut Venäjän väitettä.

Myöhemmin Ukraina määräsi kahdeksan Kurskin läheisellä rajalla sijaitsevaa kylää evakuoitavaksi. Ukrainan Sumyn alueen asevoimien mukaan evakuointimääräys on annettu alueen tilanteen pahenemisen ja Venäjän jatkuvien iskujen takia.

Ukraina valtasi Sudzhan viime elokuussa osana hyökkäystään Venäjän puolelle Kurskiin. Noin 5 000 asukkaan Sudzha oli suurin asutuskeskus, jonka Ukraina onnistui alueella valtaamaan.

Ukraina on nyt vaarassa menettää otteensa Kurskista, joka on ollut yksi sen harvoista neuvottelueduista Venäjää vastaan. Viimeisen viikon aikana Venäjä on vallannut arviolta kymmeniä neliökilometrejä Ukrainan aiemmin miehittämää aluetta.

Elokuisessa hyökkäyksessään Ukraina valtasi Kurskissa yli tuhat neliökilometriä maa-alueita sekä kymmeniä asutuskeskuksia. Venäjä puolestaan miehittää noin viidesosaa koko Ukrainan pinta-alasta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili eilen Kurskissa taistelevien venäläisjoukkojen luona. Putin sanoi sotilaille, että näiden tulisi vapauttaa pian kaikki Ukrainan hallussaan pitämät alueet Kurskissa.

Lennokkisota jatkunut

Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin tänään Ukrainan jälleen hyökänneen Venäjälle kymmenillä taistelulennokeilla. Ilmatorjunta pudotti puolustusministeriön mukaan yhteensä 77 lennokkia torstain vastaisena yönä.

Valtaosa lennokeista pudotettiin Brjanskin ja Kalugan maakunnissa. Ministeriön mukaan lennokkeja torjuttiin myös muun muassa Kurskissa, Rostovissa ja Belgorodissa.

Myös Ukrainaan hyökättiin torstain vastaisena yönä ilmasta. Hersonissa Etelä-Ukrainassa ainakin yksi ihminen kuoli ilmahyökkäyksessä, mutta myös Kiovaa ja Dnipropetrovskia tulitettiin.

Ukraina teki eilen suuren ilmahyökkäyksen muun muassa Moskovan seudulle. Satojen taistelulennokkien iskussa kuoli ainakin kolme ihmistä ja haavoittui useita.