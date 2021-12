Adele on saanut julkaista vain yhden kuvan omalle Instagram-tililleen – "He ottivat salasanani pois minulta"

Adelen Instagram-tilille ilmestyy julkaisuja tasaiseen tahtiin, mutta laulaja itse ei ole niiden takana. Tähden tiimi on nimittäin päättänyt, ettei hänelle voi luottaa oman tilinsä salasanaa, kertoo Consequence Sound -sivusto .

"He olivat huolissaan siitä, mitä tekisin"

– He olivat huolissaan siitä mitä tekisin, jos olisin humalassa tai ärsyyntynyt. Ei niinkään että vastaisin kenellekään, enemmänkin sitä, että jakaisin yleisiä ajatuksiani. Sitten julkaisin yhden kuvan, jonka monet tietävätkin. Se on ainoa kuva, jonka olen itsestäni julkaissut. Ja sitten he ottivat salasanani taas pois minulta, Adele kertoo.