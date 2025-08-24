Ukrainan isku Kurskin ydinvoimalaan Venäjälle ei aiheuttanut säteilyhaittaa

Kurskin ydinvoimala Venäjällä
Kurskin ydinvoimala Venäjällä kuvattuna 9.9.2024.AOP
Julkaistu 24.08.2025 15:00
YK:n ydinvalvoja vahvisti sunnuntaina normaalit säteilytasot Kurskin ydinvoimalan lähellä 60 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Ukrainan kerrotaan iskeneen Kurskissa Venäjällä sijaitsevaan ydinvoimalaan sunnuntaina. 

Ydinvoimalaan kohdistunut drone-isku vahingoitti apumuuntajaa ja johti voimalan kolmannen yksikön toimintakapasiteetin 50 prosentin vähenemiseen, voimalasta tiedotetaan.

Yhdistyneiden kansakuntien ydinvalvoja vahvisti sunnuntaina normaalit säteilytasot Kurskin ydinvoimalan lähellä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjän puolustusministeriö kertoi, että ainakin 95 ukrainalaista droonia oli siepattu yli kymmenellä Venäjän alueella 24. elokuuta.

Kurskin ydinvoimala ilmoitti, että ilmapuolustus ampui alas droonin, joka räjähti voimalan lähellä hieman keskiyön jälkeen.

