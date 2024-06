Aatos Koivu varattiin Saku Koivun vanhaan NHL-seuraan – isän urasaavutukset eivät luo paineita: "Olen saanut kuulla huuteluita"

Koivu on saanut uransa aikana kuulla kuittailua sukunimestään ja taustastaan. Nuorukainen on aina kääntänyt vinoilun voimavaraksi.

– Paras neuvo, jonka olen saanut häneltä, on se, ettei ole mitään kiirettä. Kaikilla on oma polkunsa. Minä olin melko pieni, enkä ollut yhtä vahva kuin muut, joten minun on pitänyt vain keskittyä harjoitteluun ja antaa itseni kasvaa, eikä kiirehtiä liikaa. Olen kiittänyt häntä siitä, Koivu kertoo.

– Joka osa-alueella on mentävä eteenpäin. Isoin juttu minulle on treenata mahdollisimman paljon ja saada lisää fyysistä voimaa. Myös luistelun ja laukauksen on mentävä eteenpäin. Suurin tavoitteeni on murtautua SM-liigamiehistöön. Haluan olla tärkeä pelaaja ja pelata isoja minuutteja, Koivu painottaa.