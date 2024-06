Aron Kiviharju, 18, oli potentiaalinen NHL:n kärkivaraus – nyt tilanne on toinen: "Yli 200 päivää olin pelaamatta"

Sulavasti kentällä liitävä puolustaja on kuulunut koko peliuransa ajan Suomi-kiekon suuriin lupauksiin. Kiviharju on myös ehtinyt kohahduttamaan kiekkokansaa, kun kasvattiseura jäi taakse.

Kiviharju siirtyi viime kesänä ison mediakohun saattelemana Turun Palloseurasta HIFK:hon. Kiekollinen puolustaja ehti lopulta pelata uuden seuransa riveissä ainoastaan seitsemän liigaottelua ennen loukkaantumista. Hän loukkaantui helsinkiläisseuran jääharjoituksissa viime lokakuussa, ja sen jälkeen Kiviharjua ei liigakaukaloissa nähty. Jalkavammasta puhuttiin, mutta loukkaantumisen ympärillä leijui runsaasti kysymysmerkkejä. Mikä on nyt jalan tilanne?

– Draft Combine -viikko antoi minulle hyvää dataa loukkaantuneesta jalasta. Sanotaanko nyt näin, että jalka on 80–85-prosenttisessa kunnossa. Onneksi tässä on vielä aikaa ennen kuin aletaan pelaamaan tosipelejä Liigassa. Silloin ollaan varmasti täydessä tikissä, Kiviharju uskoo.

Iso loukkaantuminen on jokaiselle pelaajalle kolaus myös henkisesti. Tervehenkinen Kiviharju myöntää, että muiden odotukset eivät häntä hetkauta, mutta loukkaantuminen otti koville.

Varaustilaisuus on "jääkiekkoilijoiden lakitus"

Loukkaantumisen takia pääpaino harjoituksissa on saada lisää voimaa jalkoihin, jotta luistelupeli olisi vaadittavalla tasolla. Luistelua ja yleistä harjoittelua tehdään HIFK:n lisäksi Raimo Summasen ja Janne Hännisen kanssa. Omien sanojensa mukaan Kiviharju pelaa ensi kaudella HIFK:ssa.

NHL:n varaustilaisuus on varmasti lähes jokaiselle pelaajalle unelmaviikonloppu. Kiviharju oli vielä vuosi sitten kenties kovin suomalaisnimi. Iso loukkaantuminen aiheutti odotetusti takapakkia. Useat pohjoisamerikkalaiset kiekkosivustot ovat arvioineet, että suomalaispuolustajan varausnumero saattaa löytyä sijoilta 30–40. Varaustilaisuus järjestetään Las Vegasissa 29.–30. kesäkuuta.

– Odotan toki, että joku jengi minut varaa. Se on vähän kuin jääkiekkoilijoiden lakitus. Varausnumerolla ja joukkueella ei ole väliä, Kiviharju ennakoi.

Kiviharju on aikaisempina vuosina seurannut varaustilaisuuksia tarkasti. Turkulaislähtöinen Kiviharju on saanut hyvän kiekkokasvatuksen, sillä isä Jani Kiviharju pelasi komean ammattilaisuran. Kiekkosuvussa on seurattu NHL:ää pienestä pitäen.