Äärioikeiston hyvä menestys laimensi juhlaa Macronin uudelleenvalinnasta Ranskassa

Akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan protestiehdokkaiden aika ei ole Ranskassa ohi. Ranskalaisten luottamus poliittisiin instituutioihin on eurooppalaisittain verrattain matalaa, joten valtaapitävään luokkaan, "establishmentiin", tukeutuvia ehdokkaita haastetaan varmasti myös jatkossa.

Vaalien kaksi tarinaa

Euroopassa laajaa helpotusta aiheuttanut Macronin suhteellisen selvänumeroinen 58,5–41,5 torjuntavoitto on Miettisen mukaan vain toinen Ranskan presidentinvaalien tarinoista. Toinen kertomus on se, että 41 prosenttia ranskalaista oli valmis näkemään Le Penin presidenttinä – viisi miljoonaa äänestäjää enemmän kuin edellisissä vaaleissa.

– Hän on kyennyt löytämään reseptin, millä nostaa omaa kannatustaan. On hyvin mahdollista, että Le Pen on vielä viiden vuoden päästä uudelleen ehdolla, Miettinen sanoo.