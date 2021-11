Äärimmäisen harvinainen tapaus: 30-vuotias nainen näyttää parantuneen hivistä itsekseen

Potilaan taudinkuvaa on seurattu kahdeksan vuoden ajan. Viimeisimpien lukuisten testien perusteella näyttää siltä, että nyt naisen oma immuunijärjestelmä on häätänyt kehosta kaikki aktiiviset ja kopioitumiskykyiset hi-virukset. Lääketieteellisessä Annals of Internal Medicine -lehdessä ilmestynyt tutkimus osoittaa, että ilmeisesti joillain ihmisillä on luontainen kyky häätää virus elimistöstä.