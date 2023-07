Jo kuudes ihminen maailmassa ehkä parantunut hivistä? Tällainen on "Geneven potilas"

Tähän mennessä hivistä varmasti parantuneisiin on luettu kolme ihmistä ja mahdollisesti parantuneisiin kaksi. Mahdollisesti parantuneet katsotaan varmasti parantuneiksi, kun virus on pysynyt poissa pidemmän aikaa.

Jo ennen Geneven potilasta kourallinen muitakin syöpään sairastuneita hiv-potilaita on saanut kantasolusiirron mutaatiota kantamattomilta luovuttajilta, mutta heistä kukaan ei ole pärjännyt ilman antiretroviraalista lääkitystä kymmentä kuukautta pidempään ilman, että virus on taas palannut ja toiveet paranemisesta haihtuneet.

On edelleen epäselvää, miksi tämän tyyppinen kantasolusiirto on Geneven potilaalla ainakin toistaiseksi toiminut.

Oikeaan parannuskeinoon vielä pitkä matka

Nyt remissioon päässyttä miestä kutsutaan "Geneven potilaaksi", koska häntä on hoidettu kyseisessä sveitsiläiskaupungissa.

Ensi viikolla Australiassa pidettävässä konferenssissa esiteltävää tapausta on seurannut pariisilaisen Institut Pasteur -säätiön tutkimusryhmä Asier Sáez-Ciriónin johtamana.

Monia mahdollisia selittäviä tekijöitä

Geneven potilas on nyt ollut ilman antiretroviraalilääkkeitä marraskuusta 2021 lähtien niin, ettei hänen elimistöstään ole tarkoillakaan tutkimuksilla löydetty kuin pieniä määriä defektiivistä eli normaalin virusinfektioon kykenemätöntä virusta.

Geneven potilaalla esiintyi kantasolusiirron seurauksena toistuvasti myös niin sanottuja käänteishyljintäreaktioita. Deeks ajattelee, että tämä grafts-versus-host-reaktio on saattanut olla remissiossa merkittävässä roolissa: uudelleenrakentunut immuunijärjestelmä on ehkä moukaroinut vanhaa immuunijärjestelmää niin, että se on tyhjentynyt myös hivin infektoimista T-soluista.